На праздник «Уяв» в Аксубаевский район прибудет эстафета флага WorldSkills

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Завтра, 6 июля, в Аксубаевском районе Татарстана состоится церемония чествования флага WorldSkills в рамках празднования республиканского праздника чувашской культуры «Уяв», сообщает оргкомитет конкурса.



Мероприятие состоится на Центральном майдане поселка Аксубаево. В торжественном мероприятии примет участие глава района Камиль Гилманов и представители оргкомитета 45-го мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019.

В Аксубаевский район эстафета прибудет из Алексеевского района, где знамя побывало на молодежном форуме «Сэлэт» в Билярске.



В Аксубаеве почетные гости нанесут нашивку герба Аксубаевского района на флаг WorldSkills Kazan 2019.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Аксубаеве состоится праздник национальной чувашской культуры «Уяв», в котором планирует принять участие Президент РТ Рустам Минниханов.

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