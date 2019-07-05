В Нижнекамске откроются два новых детсада «Елмаю» и «Кучтэнэч» с ясельными группами

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Рабочая группа во главе с руководителем исполкома Нижнекамского района Айдаром Сайфутдиновым осмотрела строящиеся в Нижнекамске детские сады, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.





Делегация посетила детсад, расположенный в 49 микрорайоне, стены которого уже возведены. Дошкольное учреждение называется «Елмаю», что в переводе с татарского означает «Улыбка». В сентябре новый сад примет в свои стены 260 детей. Все они уже набраны по электронной очереди. 120 мест отдано малышам до трех лет.



Начальник управления дошкольного образования Светлана Андрианова пояснила, что два новых дошкольных учреждения строятся для создания дополнительных ясельных мест. «Мы рады, что сады – в новых микрорайонах, где по определению живут молодые семьи, у которых есть дети», – отметила руководитель.



Второй детский сад под названием «Кучтэнэч» (с татарского переводится как «гостинец») расположится в 35 микрорайоне. В учреждениях будут работать четыре логопедические группы для детей в возрасте от четырех до шести лет.



Светлана Андрианова пояснила, что количество детей с проблемами в развитии речи увеличивается с каждым годом, поэтому в каждом микрорайоне планируется создать условия для родителей, чтобы в шаговой доступности они могли получить эту услугу.



Статус обоих садов – центр развития ребенка, что предполагает наличие узких специалистов, которые будут иметь возможность организовывать дополнительные занятия по английскому, географии и другим предметам.



Педагогический состав обоих садов практически полностью укомплектован, младший обслуживающий персонал – на 70%.



Строительство в Нижнекамске детских садов с яслями является одним из этапов реализации национального проекта «Демография». Он стартовал 1 января и продлится пять лет. Суть задачи – чтобы женщины могли свободнее выбирать между длинным декретным отпуском и возможностью при необходимости выйти на работу. В Нижнекамске исполнение нацпроекта курирует член Политсовета местного отделения «Единой России», начальник Нижнекамского ЗАГСа Бэлла Махотина.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за первое полугодие в Нижнекамском районе родились 1404 малыша.

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