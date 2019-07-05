Дни культуры РТ в Москве открылись возложением цветов к памятнику Габдулле Тукаю

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Сегодня в Москве прошло торжественное открытие Дней культуры Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель национального совета «Милли Шура» Василь Шайхразиев, мэр Нижнекамска Айдар Метшин, руководитель РОО Татарская национально-культурная автономия Москвы Фарит Фарисов, народные поэты Татарстана Равиль Файзуллин и Гарай Рахим, переводчица стихов Габдуллы Тукая Венера Валиева и представители татарской общественности Москвы.

Представители Правительств Москвы и Татарстана открылись дни республики в столице возложением к памятнику великому деятелю татарской культуры Габдулле Тукаю корзины цветов. Равиль Ахметшин публично отметил, что начинать дни Татарстана с церемонии возложения цветов великому поэту стало уже хорошей традицией.

«Действительно, стало уже доброй традицией проведение в Москве Дней культуры Татарстана. Мы в ожидании вечера, когда мастера искусств республики покажут свои таланты. А завтра в Москве пройдет долгожданный Сабантуй, где будут не только татары, но и представители многих других национальностей. Наши совместные мероприятия помогут нам и в дальнейшем укрепить наше единство и мир в нашем родном доме – Москве», - сказал Виталий Сучков, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

Вечером в продолжение праздника пройдет гала-концерт в Московском международном Доме музыки, в котором лучшие деятели республики продемонстрируют свои таланты.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов также примет участие в мероприятии.



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