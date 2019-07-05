(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Пожилая жительница Азнакаево перевела на счет афериста 400 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«67-летняя женщина рассказала в полиции, что неизвестный связался с ней по телефону и заверил, что пенсионерке положена компенсация за некачественный товар, приобретенный ею ранее. Чтобы получить выплаты, женщине следовало оплатить услуги инкассаторов, которые якобы должны были доставить ей деньги», – рассказали в полиции.

После того, как средства были перечислены на счет афериста, он перестал выходить с пенсионеркой на связь. По данному факту возбуждено дело о мошенничестве. Номер злоумышленника, как выяснили правоохранители, был зарегистрирован в Москве.

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