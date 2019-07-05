Татар-информ

5 июля 2019, 23:36

Сельское хозяйство

На фестивале «Скорлупино» в Пестрецах приготовят небывалое число блюд из яйц и гигантскую яичницу

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Сельское хозяйство

На фестивале «Скорлупино» в Пестрецах приготовят небывалое число блюд из яйц и гигантскую яичницу

Специалисты аналитического агентства из Петербурга определили самые популярные гастрономические фестивали июля-2019.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). На фестивале «Скорлупино» в селе Пестрецы Республики Татарстан приготовят небывалое количество блюд из яйц и гигантскую яичницу.

Как пишет «Российская газета», специалисты аналитического агентства из Санкт-Петербурга определили самые популярные гастрономические фестивали, которые состоятся в июле текущего года в регионах России, и фестиваль «Скорлупино» занял в этом рейтинге пятую строчку.

Рассказывая о проводимом в Пестрецах фестивале «Скорлупино», издание отмечает, что «это необычный яичный фестиваль». В его программе – чемпионат по метанию яиц, сковородочные забеги, зажигательная яичная зумба, мастер-классы и дегустационные площадки. А гостей праздника ждет небывалое количество блюд из яиц, включая салаты, закуски, яйца, фаршированные «в гнездышках», в горшочках, бургеры из яиц, меренги, суфле. Также на этом фестивале, который намечен на 20 июля, обещают установить новый рекорд – приготовить гигантскую яичницу.

Как пишет газета, первую строчку в рейтинге занимает фестиваль «Раненбургское застолье», который проводится в городе Чаплыгине Липецкой области. Здесь одна из улиц города с утра превращается в село Слободское начала XVIII века с «Обжорными рядами». Гостям предлагают угощения по старинным рецептам, а готовят их в печах, на кострах, вертелах и мангалах, в котлах, чугунах и даже тыквах лучшие повара.

Также в первую пятерку рейтинга самых популярных гастрономических фестивалей июля-2019 вошли праздник огурца в городе Суздале Владимирской области, фестиваль малины в селе Новоселки Рыбновского района Рязанской области и фестиваль «Донская уха» в хуторе Курган Ростовской области, отмечает издание.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», пестречинский фестиваль «Скорлупино» вошел в пятерку лучших летних фестивалей еды России.

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