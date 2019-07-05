Казанские авторы могут принять участие в литературных конкурсах «Русские рифмы» и «Русское слово»

(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Лев Диденко). Молодые авторы из Казани, пишущие на русском языке, могут принять участие в литературных конкурсах «Русские рифмы» и «Русское слово». Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Стать участниками конкурсов могут представители молодежи в возрасте от 18 до 35 лет. Подать заявку на участие необходимо до 30 августа текущего года.

Национальная премия будет состоять из четырех этапов. Участники должны зарегистрироваться и выбрать одну из представленных номинаций. Это «Современная проза», «Интеллектуальная проза», «Жанровая проза», «Поэзия» и «Драматургия», а также специальная премия «Электронная книга».

Торжественное награждение победителей состоится 30 ноября 2019 года. Лучшие авторы будут удостоены грамот и призов. Победители в номинациях «Современная проза», «Интеллектуальная проза», «Жанровая проза» и «Поэзия» получат возможность издать свою книгу в крупном издательстве.

Пьесу победителя в номинации «Драматургия» поставят на сцене Молодежного экспериментального театра МГИК «Мастерская Н. Л. Скорика».

Победитель в номинации «Электронная книга» сможет заключить договор с сервисом электронных книг на продвижение его произведения на ресурсах группы компаний.

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