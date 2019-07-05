Агрызская школа стала победителем конкурса «Школьный экодвор» в Татарстане

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Школа № 3 имени Тази Гиззата города Агрыза стала победителем республиканского конкурса «Школьный экодвор», сообщает пресс-служба движения «ЭКА».



Педагоги и учащиеся 21 школы Татарстана приняли участие в конкурсе «Школьный экодвор» и провели в своих образовательных учреждениях праздники, направленные на продвижение раздельного сбора мусора и культуры грамотного обращения с отходами. Участниками событий в республике стали более 1,3 тыс. человек.





В рамках «Экодвора» активисты организовали в школах мобильный пункт приема вторсырья для последующей переработки, а также проводили мероприятия, направленные на вовлечение школьников, их родителей и учителей в практику раздельного сбора и сокращение количества мусора. Среди них были обмен вещами и книгами, творческие мастер-классы по второй жизни вещей, игры, викторины, квесты и другие активности, посвященные грамотному обращению с отходами.





Победителем конкурса в Татарстане стала школа № 3 имени Тази Гиззата города Агрыза. В школе организовали сбор макулатуры, пластиковых крышечек и батареек, дармарку, книговорот, акцию «Сладкая ярмарка», а также субботники во дворе образовательного учреждения.

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