Казанские врачи дали рекомендации татарстанцам по подготовке к спортивным марафонам

(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Валерия Белова). Казанские врачи на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» дали рекомендации татарстанцам по подготовке к спортивным соревнованиям, вроде «Казанского марафона», «Гонки героев» и велопробега.

«Для начала нужно прийти в лечебно-профилактическое учреждение, чтобы проверить возможности. На что нужно обратить внимание? Необходимо проверить уровень артериального давления, уровень сахара, исключить заболевания вен, сделать ЭКГ, чтобы исключить нарушения в работе сердца. Это все необходимо проверить, чтобы избежать печальных последствий», – объяснил заведующий отделением функциональной диагностики №1 Республиканской клинической больницы Юрий Терегулов.

Причем готовиться, отмечают врачи, необходимо совместно с тренером.

«Только после медицинских обследований, когда врач определит допуск к соревнованиям, можно приступать к подготовке. Которая, кстати, должна быть четко проговорена с тренером. Марафон – это не просто прогулка, это серьезное испытание, которое может привести неподготовленного человека к фатальным последствиям», – добавила главный врач Республиканского центра медицинской профилактики Римма Садыкова.

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