Вымогатели с казанского завода «Электроприбор» получили 19 лет на пятерых

(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В Вахитовском районном суде Казани вынесли приговор сотрудникам завода «Электроприбор», которых обвинили в вымогательстве денег у партнеров предприятия.

На скамье подсудимых оказался начальник отдела закупок Александр Максимов и его подчиненные. К слову, двое из них уже уволились с «Электроприбора».

По версии следствия, на тот момент они требовали деньги с партнеров завода за продление договоров, а в случае отказа грозились прекратить их отношения с заводом или «создать препятствия».

Действия нечистых на руку заводчан квалифицировали как коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору, сопряженный с вымогательством.

Как следует из материалов дела, несколько десятков преступных эпизодов были совершены с 2014 по 2018 год. Злоумышленники требовали деньги у представителей более десятка фирм. Сотрудничество с «Электроприбором» стоило компаниям от 20 до 300 тыс. рублей.

Свою вину все пятеро полностью признали и раскаялись в содеянном.

«Мне очень стыдно перед коллегами и семьей. Такого больше никогда не повторится», – заявила одна из подсудимых. Ее позицию поддержали и другие фигуранты дела.

Несмотря на множественные нарушения закона, обвиняемые предоставили суду положительные характеристики с места работы и благодарственные письма. Начальник отдела закупок Александр Максимов продемонстрировал даже письма из детского дома, который благодарил его за оказанную помощь. Правда, хвалебных отзывов не оказалось у 56-летнего Сергея Боднара – судя по справке с завода, он не очень хорошо справлялся со своими обязанностями и уволился после нескольких нервных срывов.

Выступая в прениях, старший помощник прокурора Вахитовского района Казани Степан Спиридонов учел раскаяние подсудимых, их сотрудничество со следствием и возраст и попросил суд назначить наказания, не связанные с реальным лишением свободы.

«Такие преступления последнее время часто встречаются. Экономика страны развивается, и, соответственно, все это сопровождается подкупами должностных лиц», – отметил он.

Запрошенные гособвинителем сроки варьировались от 4 до 6,5 лет условно с лишением права заниматься прежней деятельностью.

Адвокаты в свою очередь согласились с запрошенным наказанием для подзащитных, но лишь в части условных сроков.

Выслушав стороны, судья Камалов удалился в совещательную комнату. Самый большой срок получил начальник отдела снабжения – пять лет. Остальные получили от трех до четырех лет. Суд постановил, что все пятеро будут отбывать свое наказание условно.

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