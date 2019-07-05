Президент Татарстана посетил в Москве музей современного искусства «Гараж» и парк имени Горького

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня в ходе рабочей поездки в Москву посетил университет креативных индустрий Universal University, музей современного искусства «Гараж» и Центральный парк культуры и отдыха имени Горького. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Во время посещения Universal University Рустама Минниханова ознакомили с образовательными программами вуза. Директор университета Екатерина Черкес-заде рассказала, что он был основан в 2003 году. Сейчас здесь работают более 900 преподавателей и примерно 200 других сотрудников. Открыты свыше 200 образовательных программ и курсов, связанных почти со всеми современными направлениями креативной индустрии. В 2018 году здесь проходили обучение 3,8 тыс. студентов.

Затем Президент Татарстана побывал в музее современного искусства «Гараж», где осмотрел масштабную выставку «Грядущий мир: экология как новая политика. 2030–2100». Музей современного искусства «Гараж» является первой в России филантропической организацией, направленной на развитие современного искусства и культуры. Он был основан в 2008 году Дарьей Жуковой и Романом Абрамовичем. Реализуемая «Гаражом» программа выставочной, образовательной, научной и издательской деятельности направлена на отражение актуальных процессов, разворачивающихся в русской и мировой культуре. Она призвана открывать возможности для публичного диалога и создания новых произведений. К тому же деятельность музея играет одну из ключевых ролей в выработке современного подхода к музейному делу.

Кроме того, Минниханов побывал в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, где осмотрел площадки для игр, детские зоны отдыха и другие тематические зоны. С 2011 года именно парк Горького задает стандарты организации работы парков и скверов в России.

Сопровождали Рустама Минниханова помощник Президента РТ Наталия Фишман, мэр Казани Ильсур Метшин и другие официальные лица.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил на Moscow Urban Forum и ознакомился с проектами студентов ВШЭ из Татарстана, занимающихся городами будущего.

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