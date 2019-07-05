«Черных копателей» под покровом ночи задержали экологи в Татарстане

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). «Черных копателей», уничтоживших более 5 тысяч квадратных метров почвы в Пестречинском районе Татарстана, под покровом ночи задержали экологи. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«„Черных копателей“ в момент погрузки чернозема на территории Татарско-Ходяшевского сельского поселения засекли инспекторы Центрального территориального управления Минэкологии РТ под покровом ночи. В отношении правонарушителей будут приняты меры административного воздействия», — сказано в сообщении.

Нарушителям экологического законодательства грозит ответственность сразу по двум статьям КоАП РФ за самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы и невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв. Штраф за первое нарушение составляет для граждан от одной до трех тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей. Максимальный штраф за второе нарушение граждан составляет 50 тысяч рублей, а для юрлиц — до 700 тысяч рублей.



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