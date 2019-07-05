Татар-информ

5 июля 2019, 13:50

Экономика и финансы

В Татарстане создан механизм, позволяющий оплачивать самозанятым больничный лист

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Экономика и финансы

В Татарстане создан механизм, позволяющий оплачивать самозанятым больничный лист

Фото: Султан Исхаков/архив

В республике зарегистрировано около 17,5 тыс. самозанятых, в том числе таксисты, фермеры, кондитеры, портные, фотографы, бухгалтеры и госслужащие.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В Татарстане разработали программу страхования самозанятых граждан, которая предусматривает возмещение затрат по больничному листу и юридическую поддержку. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в Министерстве экономики РТ.

Программа для самозанятых создана компанией «Ак Барс Страхование». При наступлении страхового случая застрахованный самозанятый собирает комплект документов и обращается за компенсацией, сумма которой составляет 0,3% от страховой суммы за каждый день нетрудоспособности, но не более 10 тыс. рублей.

Помимо компенсации больничного при оформлении полиса, самозанятый получает страховку от несчастных случаев и гражданской ответственности, а также может рассчитывать на квалифицированную юридическую помощь, что тоже немаловажно для начинающего предпринимателя.

Как уточнил первый заместитель министра экономики РТ Рустем Сибгатуллин, в республике ведется работа по созданию кредитных продуктов для самозанятых. «Важно предоставить им возможность получения льготных кредитов на развитие бизнеса. В соответствии с федеральным проектом “Улучшение условий предпринимательской деятельности“ перед АО “Корпорация МСП“ и АО “МСП Банк“ стоит задача по разработке подобных финансовых мер поддержки», – отметил Сибгатуллин.

На сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано около 17,5 тыс. самозанятых. Это таксисты, фермеры, повара-кондитеры, портные, фотографы, копирайтеры, маркетологи, бухгалтеры и государственные служащие, которые платят в бюджет налог на профессиональный доход в размере 4–6% вместо 13% в рамках НДФЛ.

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