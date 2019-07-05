В Казани будут судить мужчину, который через сайт знакомств обманул трех женщин на 3,5 млн рублей

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В Казани будут судить мужчину, который через сайт знакомств обманул трех женщин на почти 3,5 млн рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Было установлено, что в 2018 году три женщины через интернет-сайт познакомились с мужчиной, который представился им 31-летним осужденным, отбывающим срок за совершение преступления. В ходе непродолжительной переписки он эмоционально сблизился со всеми тремя женщинами», – рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ведомства.

Как стало известно агентству из собственных источников, рецидивист рассказывал своим новым знакомым печальные истории о том, что «за решетку» от попал, защищая детей от педофила или отомстив убийцам его семьи.

Поверив историям, женщины были готовы продолжить общение с возлюбленным после его освобождения и даже соглашались выйти за него замуж. Для скорейшей встречи на свободе потерпевшие перечисляли ему деньги для досрочного освобождения.

«32-летняя жительница Казани взяла несколько кредитов и перевела возлюбленному порядка 580 тысяч рублей. Вторая потерпевшая также взяла деньги в микрофинансовой организации и у друзей и перечислила на счета мужчины более 180 тысяч рублей», – рассказала агентству пресс-секретарь ГСУ МВД по РТ Наталья Сагитова.

Кроме того, «жених» вымогал еще у одной жительницы города более 2,5 млн рублей, угрожая, что ее интимные-фото попадут в сеть.

«На самом деле, мужчина был женат и нигде не работал. Деньги, которые ему перечисляли потерпевшие, мужчина проигрывал. Супруга подозреваемого, с которой он также познакомился на интернет-сайте, не подозревала о том, откуда муж берет деньги», – рассказала агентству Наталья Сагитова.

Задержанному 32-летнему многократно судимому мужчине предъявлены обвинения сразу по двум статья – «Вымогательство» и «Кража». Свою вину он не признал и от дачи показаний отказался. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



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