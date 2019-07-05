В Казани покажут мастерство владения казацкой шашкой

(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). 14 июля на площадке Национального музея Республики Татарстан состоится чемпионат Поволжья по рубке шашкой «Казарла». Соревнования по традиционному владению клинковым оружием казаков пройдут в рамках фестиваля «Между Волгой и Доном...», посвященного истории развития казачества в Поволжье.

Организаторами соревнований выступили Общероссийская общественная организация развития традиционного военного искусства «Федерация рубки шашкой „Казарла”», Министерство культуры Республики Татарстан, Национальный музей Республики Татарстан. При поддержке филиала Российского союза боевых искусств по Республике Татарстан и Общественного совета Министерства спорта РТ.

Открытие предстоящего турнира проанонсировал руководитель Исполкома Российского Союза Боевых Искусств по РТ, председатель президиума Союза общественных деятелей РТ Александр Даренков. «Соревнования по рубке шашкой являлись традиционным боевым искусством и спортивным состязанием этнических казаков, а на данный момент и не только казаков, но и широкого круга занимающихся. Отсюда и корни названия „Казарла“, именно так называет себя „Казачий народ“. Хотя соревнования по рубке шашкой и пройдут в рамках мероприятия „Между Волгой и Доном...“, посвящённого истории казачества в Поволжье, все же они будут представлять отдельное спортивное событие. Участие в соревнованиях предполагает обязательное ношение казачьей формы во время состязаний и выполнение упражнений, но совсем не обязательно для этого быть казаком. Это как одеть „доги“ (кимоно) для участия в соревнованиях по каратэ. А вот шашки „пойдут в ход“ самые настоящие. Хочу заметить, что казачья шашка наряду с японским мечом „катана“ является одним из наиболее эффективных и успешных образцов холодного оружия за всю историю человечества: только шашкой и катаной можно рубить, как тяжёлым мечом, а также колоть и фехтовать, как шпагой», — пояснил он.

«Соревнования по традиционному владению клинковым оружием казаков пройдут в несколько этапов разного уровня сложности для различных возрастных категорий участников. Нас ждут упражнения: „Рубка мишени вперед”, „Рубка лозы между метками”, „Рубка лозы под шапкой”, „Рубка веревки”, „Рубка вывешенной мишени”, „Укол вывешенной мишени”», — уточнил заместитель главы татарстанского республиканского регионального отделения Межрегиональной общественной организации развития традиционного казачьего военного искусства «Федерация рубки шашкой „Казарла”» Руслан Кадыров.

Также в рамках культурной программы фестиваля «Между Волгой и Доном...» для гостей и участников пройдет интерактивная лекция о казачестве «Баллада о казаках». В течение дня во дворе музея будут работать ремесленные лавки с мастер-классами и различные интерактивные площадки, а так же состоится концерт казачьих ансамблей РТ «Моё Отечество — моя Россия».

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