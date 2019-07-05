Флаг WorldSkills достиг Алексеевского района Татарстана

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В Алексеевский район Татарстана прибыла эстафета флага WorldSkills. Торжественная церемония встречи знамени состоялась при участии главы района Сергея Демидова. Она прошла в Билярске в рамках международного молодежного форума «Сэлэт», пишет местная газета «Заря».

Участников масштабного фестиваля поприветствовали почетные гости. Глава муниципального образования отметил, что перед тем, как попасть в Алексеевский район, флаг побывал в более чем 20 странах мира и даже в космосе. Поэтому право принять эстафету у себя он назвал большой честью.





«Вам, одаренному поколению, в рамках форума я желаю набраться новых впечатлений и раскрыть все грани своих талантов», – пожелал Сергей Демидов ребятам, прикрепив к флагу изображение герба Алексеевского района.

Международный этап эстафеты флага WorldSkills стартовал 12 марта прошлого года в Мадриде. Из Испании флаг отправился в путешествие по 20 странам, которые ранее принимали у себя чемпионаты мира по профмастерству – Германии, Ирландии, США, Бельгии, Южной Корее, ОАЭ, Тайваню (Китайской Республике), Финляндии, Австралии, Канаде, Португалии, Швейцарии, Бразилии и другим.

После международного этапа эстафета флага WorldSkills начала свой маршрут по России. Сначала она побывала во всех регионах страны, а теперь отправилась в путешествие по муниципалитетам Татарстана. Финальной точкой эстафеты станет церемония открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству, который пройдет с 22 по 27 августа в Казани.

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