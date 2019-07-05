В Казанском Кремле на фестивале духовых оркестров выступят летчики и десантники

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В Казани с 8 по 11 августа пройдет Международный фестиваль духовых оркестров «Фанфары Казани». Для жителей и гостей столицы Татарстана музыкальное выступление подготовил оркестр из летчиков и десантников. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.

«Министерство обороны и Национальная гвардия РФ направляют в Казань по пять оркестров. Фестиваль 2018 г. порадовал выступлением моряков, в нынешнем году ждем музыкальных сюрпризов от летчиков и десантников», — сообщает пресс-служба.

В восьмом фестивале примут участие 19 коллективов и более 700 музыкантов из оркестров Министерства обороны, МВД и Национальной гвардии. Казань посетят постоянные участники торжественных парадов на Красной Площади, боевых и спецопераций.

Приедут также оркестры из Казахстана, городов Богородска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, и ожидается приезд Пермского губернского оркестра.

Также в программе заявлено выступление сводного оркестра, плац-концерты, дефиле по улице Баумана и концерты в городских парках.

Фестиваль проходит при поддержке Президента РТ.

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