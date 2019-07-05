Минсвязи РТ: Малые инновационные предприятия получат гранты «Цифровой экономики»

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В рамках национальной программы «Цифровая экономика» объявлены первые два конкурса по поддержке разработки продуктов, сервисов и платформенных решений на базе сквозных цифровых технологий. По итогам конкурсов будут выделены гранты для инновационных малых предприятий, сообщает сегодня пресс-служба Минсвязи РТ.

«Конкурсы объявлены Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Прием заявок происходит по программам „Старт“ и „Развитие“ в рамках реализации федеральных проектов „Информационная инфраструктура“ и „Цифровые технологии“ нацпрограммы. Приоритет отдается проектам, имеющим перспективы регистрации интеллектуальной собственности за рубежом в соответствии с договором о патентной кооперации», — сказано в сообщении.

По программе «Старт» начинающие компании могут получить гранты в размере 3 млн рублей на первый год. При этом возможна пролонгация дальнейшего финансирования при условии привлечения инвестора и начала продаж разработанной продукции. Программа направлена на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий, стремящихся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов собственных научно-технических и технологических исследований.

По программе «Развитие» размер гранта составляет до 20 млн рублей со сроком реализации от 12 до 24 месяцев. Программа ориентирована на поддержку развитых предприятий, которые имеют положительную деловую репутацию и опыт продаж наукоемкой продукции на рынке, но ощущают необходимость проведения дополнительных НИОКР, позволяющих повысить эффективность работы путем диверсификации разрабатываемых видов продукции, создания и освоения новых рынков сбыта.



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