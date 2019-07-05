Татар-информ

5 июля 2019, 13:06

Общество

Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле

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Общество

Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле

Правильное использование детского автокресла способно снизить уровень детской смертности на дороге как минимум в два раза.

(Каазань, 5 июля, «Татар-информ»). Специалисты Роскачества рассказали о том, как правильно перевозить детей в автомобиле. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Эксперты напомнили автолюбителям о том, что использование удерживающих приспособлений, таких как треугольники, фиксаторы, адаптеры, не допускается ПДД. Несмотря на популярность, эти средства являются не только бесполезными в случае настоящей аварии, но и опасными для ребенка. 

«Многие родители до сих пор пребывают в уверенности, что подобные приспособления способны защитить ребёнка», — отметили в Роскачестве.

Для того, чтобы ребенок, находящийся в автомобиле, был в безопасности, эксперты советуют родителям приобретать автомобильные кресла строго по его [ребенка] возрасту, весу и росту. Специалисты также отметили, что использовать кресла для перевозки детей стоит как можно дольше, причем для малышей до полутора лет — устанавливать их против хода движения транспортного средства. 

Детей от семи до одиннадцати лет достаточно просто пристегивать штатными ремнями безопасности. При этом необходимо ориентироваться на рост 150 см, при котором верхнее крепление ремня безопасности не будет проходить по шее ребенка.

Если детское кресло расположено на переднем сиденье, то необходимо отключить подушку безопасности.

Для наибольшей прочности кресло обязательно должно быть зафиксировано либо с использованием креплений ISOFIX, либо с помощью штатных ремней безопасности.

Специалисты Роскачества также рекомендуют не перевозить детей одетыми в верхнюю одежду. Резкое торможение может заставить ребенка вылететь из расстегнутого комбинезона. 

Также экспертами было определено самое безопасное место для расположения детского кресла. Оно находится посередине заднего сиденья.

Организация напоминает, что правильное использование детских автокресел способно уменьшить количество детской смертности на дороге (детей в возрасте до 12 лет примерно в два раза, а младенцев — на 70%).

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