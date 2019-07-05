Камиль Исхаков: Строительство Соборной мечети свидетельствует о нехватке мечетей в Казани

(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Дина Юсупова). Советник Президента Татарстана Камиль Исхаков считает, что вопрос строительства Соборной мечети в Казани поднимается не просто так, это свидетельствует о нехватке мечетей в городе. Своим мнением он поделился с корреспондентом ИА «Татар-информ».

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил Камилю Исхакову возглавить группу из представителей общественности, меценатов и священнослужителей, которая будет заниматься вопросами строительства Соборной мечети в Казани.

Советник Президента РТ появление новых мечетей связывает с увеличением числа прихожан. «Я не считаю, что в Казани хватает мечетей. Все больше становится число прихожан. Даже не пожилые, приходит много молодежи», – отметил Камиль Исхаков.

Он поблагодарил Президента Татарстана Рустама Минниханова за такое ответственное и большое задание. «Последний вопрос Рустама Нургалиевича был таким. Он сказал: „Камиль, давай, ты возьмись за строительство Соборной мечети, пожалуйста. Смотри там все, веди всю работу”. Мы теперь постепенно идем по этому пути. И это событие тоже указывает на нехватку мечетей», - сказал он.

«Соборная мечеть должна собирать людей. „Соборная” от слова „собирать”. Но не собирать по приказу. Должна быть привлекательной. Там должны быть разнообразные вещи – и для обучения, и другие возможности. Чтобы сделать эту объемную работу, надо также и деньги найти. Их не дает государство», – отметил Камиль Исхаков.

По словам Советника Президента РТ, мечеть должна содержать себя самостоятельно, и вопросы финансирования религиозного учреждения должны быть хорошо продуманы еще до начала строительства. «Мы не можем брать деньги от государства, у нас государство и религия разделены. Поэтому эту работу надо выполнить так, чтобы мог образоваться и экономический механизм. Когда он образуется, то можно рассматривать и место для расположения мечети. Это дело нелегкое», – отметил Советник Президента РТ.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.