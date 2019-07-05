Профессор КФУ: Жары в первой половине июля в Казани не будет

(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Жаркой погоды в этом году в первой половине июля в столице Татарстана не будет. Об этом сообщил сегодня корреспонденту «Татар-информ» профессор, доктор географических наук, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

«По прогнозам Гидромета РФ, в этом году в Казани в первой половине второго летнего месяца будет прохладно. До середины июля среднесуточная температура составляет порядка 16 градусов, что на 3-4 градуса ниже нормы, которая составляет 20 градусов. Первая половина месяца по прогнозу оказалась прохладной, не знойной. Это объясняется влиянием на нашу территорию Северной Атлантики и Арктики», - сообщил он.



Согласно данным Гидрометцентра РФ, средняя климатическая норма месячной температуры в этом месяце днём в Казани составляет 24,8 градуса тепла, а в ночные часы – 14,8 градуса. Среднемесячная сумма осадков составляет 70 мм, а среднее количество дождливых дней – девять.

«По сути, погода в первой половине июля будет не июльской, а июньской. Во второй половине месяца, возможно, еще потеплеет. По прогнозам Романа Вильфанда (научный руководитель Гидрометцентра РФ – примеч. Т-и), в конце месяца еще будет жарко», - отметил Переведенцев.

По предварительному прогнозу Гидромета РФ по состоянию на 5 июля, в ближайшие семь дней воздух в Казани в дневные часы максимально прогреется до 22 градусов тепла 6, 9 и 10 июля. В ночные часы 10 и 11 июля прогнозируется лишь 13 градусов тепла.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.