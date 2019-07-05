(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). 58-летняя женщина получила серьезные переломы, выпав на ходу из казанского трамвая. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«В четверг, 4 июня, в 16:25 женщина-водитель трамвая маршрута № 5 напротив дома № 230 по проспекту Победы, по предварительным данным, начала движение с открытой дверью и допустила падение 58-летней пассажирки», – уточнили в Госавтоинспекции Казани.

В результате происшествия женщина получила перелом шейки бедра и на карете скорой помощи была доставлена в больницу.



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