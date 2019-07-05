Смотровая площадка Центра семьи «Казан» вошла в пятерку идеальных мест для свиданий в День поцелуев

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В преддверии Международного дня поцелуев, который отмечается 6 июля, были определены идеальные места в России для романтических свиданий. Опрос в социальных сетях провел сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Большинство проголосовавших (22%) назвали Смотровую башню на горе Ахун в Сочи идеальным местом для свиданий. Также в первую тройку мест вошли Поцелуев мост в Санкт-Петербурге, Беседка ветров в Гурзуфе и Платан Дункан в Ялте, набравшие по 17%.

К лучшим романтическим местам России опрошенные также отнесли смотровую площадку Центра семьи «Казан», мосты влюбленных в Севастополе и молодоженов – в Екатеринбурге. Они набрали по 11% голосов.

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