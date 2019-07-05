Пенсионер получил с переломы лица и позвоночника, не справившись с электросамокатом в Казани

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). 69-летний мужчина попал в больницу с переломами лица и позвоночника, не справившись с электросамокатом в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Госавтоинспекции Казани.

«Накануне в 12.10 69-летний водитель электрического самоката, двигаясь по улице Жемчужная, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил опрокидывание», – уточнили в ГИБДД.

Пожилого мужчину на карете скорой помощи доставили в больницу. Медики диагностировали у пострадавшего ушиб головного мозга, переломы костей лица, рану губы и компрессионный перелом позвоночника.



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