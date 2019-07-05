Полина Шевчук

5 июля 2019, 11:15

Происшествия

Пассажирка иномарки пострадала в результате столкновения двух легковушек в Казани

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Происшествия

Пассажирка иномарки пострадала в результате столкновения двух легковушек в Казани

ДТП произошло накануне вечером на перекрестке улиц Парина и Мавлютова.

 (Казань, 5 июля, «Татар-информ»). 42-летняя женщина получила травмы в результате столкновения «Лады» и «Хендэ» в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Накануне в 21.30 на перекрестке улиц Мавлютова и Парина произошло столкновение автомобилей "Лада" и "Хендэ"», – рассказали агентству в ГИБДД города.

После аварии 42-летняя пассажирка иномарки почувствовала себя плохо, и на место ДТП вызвали бригаду скорой помощи. Медики диагностировали у женщины ушибы плеча и колена.

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