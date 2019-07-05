На трассе в Татарстане дальнобойщик насмерть сбил пешехода, который шел по дороге

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). На трассе в Чистопольском районе Татарстана дальнобойщик насмерть сбил пешехода, который шел по дороге. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«Накануне примерно в 22.00 на 1-м км автодороги Чистополь – Аксубаево – Нурлат 36-летний водитель автомобиля "Скания", по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на пешехода, который шел по проезжей части дороги в попутном направлении, не имея на одежде световозвращающих элементов», – уточнили в ГИБДД.

В результате наезда 30-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.



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