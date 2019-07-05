Ильсур Метшин в Москве объявил о начале открытого конкурса на должность главного архитектора Казани

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Ильсур Метшин на международном форуме Moscow Urban Forum, который проходит в Московском концертном зале «Зарядье», объявил о начале открытого конкурса на должность главного архитектора Казани. Соответствующую информацию сообщает портал мэрии.

«Это [архитектор] ключевая фигура в команде любого мэра. Город — это такой сложный механизм, который можно сравнить с часами, и архитектор в нем — минутная стрелка, которая показывает будущее», — цитирует портал мэра.

Участие в обсуждении приняли замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, главный архитектор Воронежской области Андрей Еренков и др.

На заседании также присутствовала Татьяна Прокофьева. Она занимала должность главного архитектора Казани с 2009 по 2019 год. Как сообщалось ранее, 18 июня стало известно, что она приняла решение оставить эту должность.

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