Татарстан завоевал первое «золото» на Всемирных детских играх Победителей в Москве

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Команда ребят из Татарстана завоевала первую золотую медаль на X Всемирных детских играх Победителей в Москве. Поездку в Москву для татарстанской команды организовал Фонд имени Анжелы Вавиловой.

На юбилейные игры в Москву отправились шесть ребят из Татарстана. Все они перенесли онкологические заболевания. По словам организаторов, игры помогают детям, пережившим онкологию, вновь поверить в себя, в свои силы и вернуть ощущение полноты жизни. Как сообщила заместитель директора фонда Ольга Мишутина, ребята из нашей республики соревнуются в игре в шахматы, а также в стрельбе, плавании, мини-футболе, беге и теннисе. «Мы стараемся каждый год отправлять на игры команду деток, которые лечились у нас в ДРКБ от онкологических заболеваний. Каждый год мы их готовим, с ними занимаются тренеры», – отметила Мишутина.

Первый же день принес победу Татарстану: в легкоатлетическом забеге в своей возрастной категории первым к финишу пришел 16-летний Никита Корчагин.

В отделении онкогематологии он оказался в 2006 году, а в феврале 2007-го была одержана первая победа – над болезнью. Сейчас Никита увлекается баскетболом, компьютерными играми, закончил с отличием музыкальную школу и мечтает побывать в других странах.

Сегодня на Играх пройдут соревнования по плаванию, стрельбе и футболу.

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