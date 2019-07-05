Финская Neste продает «Татнефти» сеть АЗС и терминал в Санкт-Петербурге

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Корпорация Neste подписала соглашение о продаже своего российского сегмента топливного бизнеса «Татнефти». Речь идет о 75 АЗС, расположенных преимущественно в Ленинградской области, и терминале в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба «Татнефти».

Стороны договорились, что цена сделки будет оставаться конфиденциальной. Комментируя соглашение, президент и главный исполнительный директор Neste Питер Ванакер отметил, что в подразделениях компании в России работает около 1 тыс. сотрудников. «Мы рады, что ПАО „Татнефть” заинтересовано в дальнейшем развитии нашей розничной торговли топливом в России», – отметил Ванакер. По словам генерального директора «Татнефти» Наиля Маганова, сеть АЗС компании уже сейчас входит в пятерку крупнейших в России и включает более 600 станций. «Приобретение розничного бизнеса Neste на Северо-Западе России станет значительным вкладом в достижение наших стратегических целей, включая реализацию примерно 50% производимого нами топлива на внутреннем рынке», – отметил Маганов.

Завершение сделки между компаниями должно быть одобрено российскими антимонопольными органами, и ожидается, что переход актива будет завершен к концу 2019 года. В соответствии с отдельным соглашением между ПАО «Татнефть» и Neste после купли-продажи рознично-сбытовая сеть будет продолжать функционировать под брендом Neste до 5 лет.

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