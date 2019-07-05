Сомнолог униклиники КФУ рекомендует заранее готовиться к смене часового пояса

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Туристам следует тщательно готовиться к предстоящему отпуску: собирать чемоданы, планировать маршрут и заранее адаптироваться к смене режима дня. Об этом сообщает пресс-служба униклиники КФУ.

По словам сомнолога, для профилактики нарушений сна к смене часового пояса нужно подготовиться заблаговременно. «Даже к разнице во времени в один час человеческий организм адаптируется в течение суток, то есть, если разница во времени составляет 12 часов, то и для привыкания к новому режиму человеку потребуется 12 суток», – рассказала руководитель Лаборатории сна, врач-сомнолог Университетской клиники КФУ Лилия Шагиахметова.

У неподготовленного туриста по приезде может нарушиться сон, появиться головная боль, усталость, проблемы с координацией движений и пищеварением – все это симптомы адаптации организма.

«По приезде следует отказаться от обильного приема пищи, так как нашим биологическим часам нужно перестроиться <…>. Для того, чтобы взбодриться, можно употребить тонизирующие напитки: кофе или зеленый чай. Если же человеку необходимо настроиться на сон, то в этом случае на помощь придет триптофан – аминокислота, которая содержится, например, в сыре, молоке. Поэтому употребив, допустим, перед сном теплое молоко с медом, сыр (в разумных количествах) или бананы, вы поможете организму настроиться на сон», – советует специалист.

По возвращении домой на пару дней следует отложить решение тяжелых вопросов и задач и дать организму адаптироваться к привычному режиму.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.