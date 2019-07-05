Задержан мужчина, который помогал преступникам из Белоруссии продавать самодельные анаболики в РТ

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Татарстанские таможенники задержали мужчину, который помогал преступной группе из Белоруссии продавать самодельные анаболики на территории республики. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.

«В ходе оперативно–розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Татарстанской таможни и УФСБ России по РТ, установлено, что граждане России и Белоруссии с помощью соцсетей договаривались о перемещении сильнодействующих веществ через границу РФ с государствами – членами ЕАЭС, посредством пересылки международных почтовых отправлений с территории Белоруссии в Россию», – уточнили в пресс-службе.

Организатор преступной группы договорился с жителем Татарстана, чтобы тот с помощью соцсетей распространял анаболические стероиды, произведенные кустарным способом, на территории РТ.

В начале июня во время получения очередных посылок «помощник» был задержан. Внутри коробок были таблетки и флаконы с жидкостью. Экспертиза установила, что в их составе имеются сильнодействующие вещества. Всего изъяли более 4 тыс. таблеток, 2550 капсул, 520 ампул и 34 флакона общим весом свыше 2 кг.

Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ».



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