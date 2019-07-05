Жители Московского и Приволжского районов Казани на время останутся без света

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Завтра, 6 июля, жители ряда домой Московского и Приволжского районов Казани на время останутся без света. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Так, в Московском районе отключение электричества произойдет с 8 утра до 8 вечера в домах 1, 2, 3, 3а, 5, 7, 9 по ул. Волгоградская, 31, 33, 35, 37 по ул. Восстания, 106, 112, 110, 114, 150, 152, 154 по ул. Декабристов и домах 26а, 28, 28а, 30, 30а на проспекте Ибрагимова.

Также без света с 8 утра до 6 вечера останутся жители Приволжского района, проживающие по адресам: пр. Победы, 72, ул. Сафиуллина, 6 (корпуса 1, 2, 3), 8, 10.

Отключения электричества связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.



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