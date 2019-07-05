(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). С сегодняшнего дня вступили в силу новые правила работы нотариусов, которые позволят упростить процедуру получения гражданами права на наследство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной кадастровой палаты.

Изменения позволят нотариусам напрямую запрашивать данные из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о документах - основаниях регистрации вещного права наследодателя.

«Расширение перечня сведений, которые нотариус вправе самостоятельно запрашивать из ЕГРН, позволяет урегулировать вопрос получения документов, необходимых для ведения наследственных дел, без посредничества наследников.

Нотариус может запросить данные в бумажном или электронном виде, самостоятельно подписав запрос», - уточнила замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова. Так, при оформлении права на наследство граждане смогут проще и быстрее получить нотариальное удостоверение прав на имущество.

До вступления в силу новых правил данная информация предоставлялась только по запросу правообладателя либо доверенного лица.



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