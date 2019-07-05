Татар-информ

5 июля 2019, 06:56

Здоровье и среда

Специалисты напомнили о том, как правильно выбирать овощи и фрукты

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Здоровье и среда

Специалисты напомнили о том, как правильно выбирать овощи и фрукты

Фото: архив

В Роспотребнадзоре рассказали, почему нельзя есть несозревшую мякоть дыни и арбуза, а также почему следует съедать зелень в первые сутки хранения.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ напомнили потребителям о том, как правильно выбирать овощи и фрукты. 

Так, чтобы больше обезопасить себя и других членов семьи от вредного воздействия пестицидов и химических веществ, нужно придерживаться нескольких правил: избегать неестественно ярких, ровных и больших овощей, отдавать предпочтение сезонной продукции местного производства. 

«Не стесняйтесь требовать у продавца информацию и документы на продаваемые продукты. Так вы можете узнать, где фрукты и овощи были выращены, и срок их хранения», — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты отмечают, что основная доля пестицидов находится либо на поверхности продукта или же в кожуре. Перед употреблением овощи и фрукты следует вымыть в воде с добавлением столовой ложки соды, после чего промыть под проточной водой (30 секунд), корнеплоды, в том числе картошку, свеклу, морковь, советуют почистить щеткой. 

Бытовые средства для мытья посуды или мыло не рекомендуется использовать, поскольку их элементы при контакте с пестицидами и гербицидами могут образовать еще более опасные вещества. 

Содержание пестицидов и нитратов можно уменьшить при вымачивании корнеплодов и зелени в воде в течение двух часов (доля вредных веществ уменьшиться почти на 30%). 

«Необходимо помнить, что на собственном приусадебном участке овощи также могут содержать химические вещества-нитраты, поэтому важно не переусердствовать с натуральным навозом при удобрении», — подчеркивают специалисты. 

Нитраты для человека не опасны, поскольку могут легко выводиться их организма, однако в кишечнике под воздействием микроорганизмов они могут превратиться в ядовитые нитриты и соли, которые вызывают мутацию клеток. 

При варке концентрация нитратов уменьшается благодаря распространению молекул воды в молекулы овощей. Также рекомендуется удалять хвостики у свеклы, концы моркови и не употреблять твердый стебель капусты — именно в корне овоща сосредоточена большая часть нитратов. Кроме того, нельзя употреблять несозревшую мякоть дыни и арбуза около корки — именно здесь концентрируются соли. 

«Салаты и зелень, хранящуюся в холодильнике, следует съедать в первые сутки, так как при хранении нитраты, содержащееся в них, могут преобразовываться в нитриты», — рассказали специалисты.

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