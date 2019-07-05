Татар-информ

5 июля 2019, 07:10

ПолитикаОбщество

Сельхозпредприятие Дрожжановского района РТ погасило долги по зарплате

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ПолитикаОбщество

Сельхозпредприятие Дрожжановского района РТ погасило долги по зарплате

В мае от агрофирмы погасить задолженность перед сотрудниками потребовал глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Сельхозпредприятие ООО «Эталон-Агро» погасило задолженность по заработной плате перед своими работниками, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Агрофирма зарегистрирована в селе Старое Шаймурзино Дрожжановского района Татарстана. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», компания преимущественно занимается выращиванием зерновых (кроме риса) и зернобобовых культур, а также семян масличных культур.

В общей сложности агрофирма перечислила 176 сотрудникам 1 млн 536 тыс. рублей. Еще в конце мая вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов требовал от нее в числе других сельхозпредприятий погасить задолженность по зарплате.

Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана во взаимодействии с другими органами «продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда», подчеркнули в ведомстве.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Чистопольский комбикормовый завод частично погасил задолженность по зарплате

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