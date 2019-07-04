Татар-информ

5 июля 2019, 07:47

Официальная хроника

Минниханов примет участие в конференции «Единой России» и посетит Дни культуры Татарстана в Москве

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Официальная хроника

Минниханов примет участие в конференции «Единой России» и посетит Дни культуры Татарстана в Москве

Фото: president.tatarstan.ru

Президент РТ входит в состав Высшего совета «Единой России».

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня примет участие в конференции политической партии «Единая Россия», где планируется обсудить ряд вопросов, включая реализацию социальных проектов. Кроме того, в планах Рустама Минниханова – принять участие в мероприятиях Дней культуры Татарстана в Москве. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе руководителя республики.

«Президент Татарстана Рустам Минниханов планирует принять участие в пленарном заседании конференции всероссийской политической партии “Единая Россия“», – отметили в пресс-службе.

В рамках конференции планируются панельные дискуссии «Повышение качества работы партийных представителей» и «Партия для человека», а также креативные сессии «Социальные проекты и работа с молодежью», «Лидерский потенциал и процедура предварительного голосования», «Партнерство с НКО и гражданскими активистами». Ожидается, что в конференции примут участие около 450 человек: секретари региональных отделений, члены высшего и генерального советов партии, представители министерств и ведомств, политологи, представители региональных НКО.

Во второй половине дня Рустам Минниханов планирует посетить Московский международный дом музыки, где состоится праздничный концерт в рамках Дней культуры Татарстана в Москве. Как уточнила ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, мероприятие призвано подчеркнуть отношения дружбы, согласия и взаимного уважения между народами России, тесные социально-экономические и культурные связи между регионами.

«На торжественный вечер приглашены представители Администрации Президента РФ, правительств РФ и Москвы, министерств и ведомств, депутаты Государственной думы РФ от Татарстана и Башкортостана, деловые партнеры республики, члены “Землячества Татарстана“, созданного в Москве, члены клубов по профессиональным интересам, созданных при Полпредстве Татарстана», – уточнила Галимова.

Участие в мероприятии подтвердили представители свыше 50 иностранных государств, в числе которых – чрезвычайные и полномочные послы Австрии, Нидерландов, Израиля, Финляндии, Польши, Турции, Бахрейна, Египта, Ирака, ОАЭ, Беларуси, Киргизии, Узбекистана и других стран.

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