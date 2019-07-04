В Менделеевском районе выбрали победительницу конкурса «Кряшенская красавица»

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). II районный конкурс «Керэшен чибэре» («Кряшенская красавица») состоялся в Сетяковском клубе Менделеевском района. В финале выступили пять участниц – красавицы из сел Старое Гришкино и Мунайка, городов Менделеевск и Елабуга. Гостями стали заслуженные артисты РТ Диляра и Владимир Мироваевы, передает ИЦ «Менделеевск».



Яна Шалаумова, Ангелина Сидорова, Сафина Петрова, Лия Харитонова и Ксения Александрова презентовали себя только с лучшей стороны: они в совершенстве владеют родным языком, знают традиции и обычаи, национальные блюда кряшенского народа, прекрасно исполняют композиции, танцуют.





Девушки в течение месяца побывали на мастер-классах в музее и в редакции, встречались с успешными женщинами района, брали уроки вокала и хореографии.



По итогам конкурса каждая участница стала победительницей в своей номинации. Яна Шалаумова признана «Звездной», Сафине Петровой присудили титул «Грациозная», Лия Харитонова, по мнению жюри, оказалась «Самой милой», Ангелина Сидорова признана «Прилежной», Ксения Александрова — «Поющим соловьем».





Победительницами же стали Яна Шалаумова из Менделеевска и Ксения Александрова из Сетякова — именно им надели ленты с надписью «Керэшен чибэре». Все участницы получили дипломы и памятные подарки.



В финале вечера выступили Диляра и Владимир Мироваевы, Мария и Виктор Япаевы, состоялся интерактив с зрителями.

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