В деревне Светлое Озеро Нурлатского района появилась новая игровая площадка

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В Новоиглайкинском сельском поселении Нурлатского района по программе самообложения местные жители решили построить игровую площадку в деревне Светлое Озеро, передает «Нурлат-информ».



Игровое оборудование сельчане закупили на 95 тыс. рублей – качели, горку, песочницу, спортивное снаряжение. Уже установлены скамейки, а благоустройство территории исполком сельского поселения планирует выполнить за счет спонсорской помощи односельчан. Таким образом, сельские дети будут проводить время на современной игровой площадке.



Сельские поселения Нурлатского района ежегодно активно участвуют в программе самообложения. Средняя сумма самообложения на одного жителя в этом году составляет 276,9 рубля.



В 2018 году средняя сумма составила 246 рублей, и за счет собранных средств был проделан большой объем работ – в девяти сельских поселениях построены внутрипоселенческие дороги с щебеночным покрытием общей протяженностью 3260 м на общую сумму 4,8 млн рублей.



В пяти сельских поселениях провели ямочный ремонт на общую сумму 1,4 млн рублей. Программа помогла благоустроить территории сельских поселений и кладбищ, закупить необходимое оборудование и многое другое.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на территории школы Якушкинского сельского поселения Нурлатского района открылась спортивная площадка.

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