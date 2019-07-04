Жителя Тукаевского района оштрафовали за ограничение доступа к реке Суыксинка

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Жителя Тукаевского района Татарстана оштрафовали за то, что он огородил территорию реки металлическим забором, тем самым ограничив свободный доступ к водному объекту, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.



Просьба вернуть свободный доступ к реке Суыксинка в адрес инспекторов поступила от жителей района. Экологи сразу отреагировали на жалобу и выехали по указанному адресу.



В отношении физического лица был составлен протокол об административном правонарушении. Также этому жителю, нарушившему закон, вынесли предписание о необходимости устранить нарушения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что у Лебяжьих озер под Набережными Челнами компания-нарушитель восстановила почву.

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