В нижнекамских дворах устраивают летние чаепития в честь завершения ремонта дорог

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске появилась новая традиция: устраивать большое чаепитие под открытым небом в честь завершения ремонта дорог во дворе. На этот раз праздник рабочим устроили жители домов №№ 50 и 54 по проспекту Строителей, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.

Организаторы рассказали, что жители испекли бэлиши и пироги, приготовили салаты и мясо, а председатель женсовета микрорайона даже спела песни.

Рабочие поблагодарили жителей, потому что те активно участвовали в ремонте: старшие по домам сделали картотеку с номерами телефонов автовладельцев, всегда можно было позвонить и попросить убрать машину, если она мешала укладывать асфальт. «Поэтому все сделали своевременно», – пояснили строители.

Проводив рабочих, жители дворов остались за столом, чтобы обсудить текущие вопросы. Теперь жильцы хотят обустроить детскую площадку. Кроме того, они решили встречаться за столом во дворе раз в год – это и приятно, и полезно.

Всего в текущем году по республиканской программе в Нижнекамске отремонтируют 36 дворов. На это из бюджета выделено 170 млн рублей.

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