Татар-информ

5 июля 2019, 05:16

Общество

Мамадышский пляж готов принять отдыхающих, несмотря на текущий ремонт

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Общество

Мамадышский пляж готов принять отдыхающих, несмотря на текущий ремонт

Для безопасного отдыха проведена проверка территории, очищено дно, организовано дежурство спасателей.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Центральный пляж города Мамадыша в этом году официально закрыт на реконструкцию. Однако в администрации считают, что в жаркую погоду народ все равно будет приходить на пляж, и поэтому купаться там разрешат, пишет местная газета «Нократ».

«Для безопасного отдыха была проведена проверка территории, очищено дно. В купальный сезон организовано дежурство спасателей», – сообщил глава исполкома Мамадыша Рашит Гарипов.

На сегодняшний день работы по реконструкции пляжа продолжаются. Они начались в прошлом году на средства самообложения.

Место массового отдыха горожан планируется сделать двухуровневым, длиной 145 метров и общей шириной 21 метр. Из них 6 метров – это первый уровень, где будут располагаться лежаки по всей длине, 15 метров – это второй уровень. Последний расположен на отметке набережной и, соответственно, вода до него весной доходить не будет. На этом уровне планируется обустройство тротуаров, установка бассейна, туалетов, душевых, бистро, других точек отдыха.

К водной акватории спуск будет производиться по трем лестничным маршам. В 2018 году были выполнены проектные работы и работы по строительству второго уровня на общую сумму 13 млн рублей. В этом году средства направлены на строительство первого уровня, обустройство дренажной системы, лестничных спусков, ограждений, бассейна.

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