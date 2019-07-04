Минэкономики РТ: Госслужащие могут сдавать квартиры и экономить на налогах

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Государственные служащие в Татарстане могут зарегистрироваться в качестве самозанятых и платить со сдачи жилья не 13% налогов, а всего 4%. Об этом напоминает Минэкономики РТ.

Кроме того, в качестве самозанятых сдающие квартиры чиновники могут воспользоваться налоговым вычетом в размере 10 тыс. рублей.

Чтобы получить официальный статус самозанятого, госслужащий должен скачать и установить на свой смартфон или планшет мобильное приложение «Мой налог». Затем нужно скачать приложение, привязать к нему банковский счет, на который будут поступать средства от аренды (это необходимо, даже если расчеты будут вестись наличными) и зарегистрировать аккаунт в ФНС. При поступлении денег на счет информация об этом появится в программе в автоматическом режиме (наличные придется вносить самостоятельно).

Каждый месяц система будет определять сумму налога, которую нужно будет оплатить с привязанного банковского счета. Отчеты налоговикам сдавать не нужно, а вот руководство госслужащий о получении статуса самозанятого должен известить обязательно, заметили в Минэкономики Татарстана.

Так, консультант отдела социальной защиты Актанышского района Альбина Габдуллина и начальник этого отдела Ландыш Бариева уже стали самозанятыми. «Очень быстро я зарегистрировались в приложении “Мой налог“, работает все без сбоев. Я сдаю квартиру – и знаю, что я чистая перед государством: все налоги уплачены», – поделилась впечатлениями от нововведения Бариева.

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