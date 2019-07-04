В России предложили ввести запрет на мобильные телефоны в школах

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В России могут ограничивать использование учениками сотовых телефонов в школах, передает РИА Новости.

О разработке соответствующего предложения на заседании Совета при Президенте РФ по реализации государственной поддержки в сфере защиты семьи и детей рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. «Мы отработаем вопрос и готовы будем доложить в течение месяца», – сообщила она.

В свою очередь Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала инициативу о запрете мобильников в школах и попросила «решить этот вопрос к новому учебному году».

При этом Матвиенко заметила, что, может быть, вообще необходимо запретить приносить мобильные телефоны в школы из-за отсутствия в них помещений для хранения и нежелании директоров брать на себя дополнительную ответственность.

Спикер Совета Федерации сослалась на мнение многих педагогов и родителей, выступающих против мобильников в школах, особенно – в младших классах. Вместе с тем она признала деликатность темы и предположила, что, «возможно, в школе нужно создавать условия для хранения телефонов».

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