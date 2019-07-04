Прокуратура РТ назвала сферы с наибольшим числом нарушений антикоррупционного законодательства

(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане за три месяца 2019 года больше всего нарушений антикоррупционного законодательства выявлено в сферах недвижимости, образования, строительства и ЖКХ, здравоохранения и социального обеспечения, а также агропромышленного комплекса. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Госсовете РТ начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры РТ Ринат Латыпов.

«Если исходить из уголовных дел, то за три месяца статистический показатель выявления должностных преступлений в различных отраслях экономики выглядит следующим образом: распоряжение недвижимым государственным и муниципальным имуществом – 50 преступлений, сфера образования – 115 преступлений, строительство и ЖКХ – 28 преступлений, здравоохранение и социальное обеспечение – 6, агропромышленный комплекс – 2», – рассказал спикер.

По словам Латыпова, только за первый квартал текущего года сотрудниками прокуратуры РТ была проведена антикоррупционная экспертиза по 5,5 тыс. нормативно-правовым актам. «Коррупциогенный фактор содержался в 62 документах. Полагаю, что мы не в полной мере пользуемся возможностями общественности. К сожалению, независимая экспертиза для законодателей носит лишь рекомендательный характер. Было бы неплохо закрепить на законодательном уровне норму о том, чтобы независимые эксперты направляли свои заключения и в органы прокуратуры. Тогда можно было бы использовать возможности прокуратуры по реагированию при внесении проектов тех или иных документов», – подчеркнул он.

Кроме того, Латыпов отметил, что за прошлый год сотрудниками прокуратуры было выявлено 56 фактов конфликта интересов. «Работодатели среагировали таким образом, что лишь один человек был уволен с утратой доверия, – уточнил он. – Конфликт интересов возникает, когда человек использует свое положение, чтобы получить имущественную выгоду».

Первый заместитель министра юстиции РТ Айнур Галимов сообщил, что за первое полугодие 2019 года проведена экспертиза 689 нормативно-правовых актов, в 2018 году – 1459. «За прошедший период в 14 проектах нормативно-правовых актов выявлено 17 коррупциогенных факторов. Антикоррупционная экспертиза осуществляется министерством и при государственной регистрации актов республиканских органов. Так, за первое полугодие поступил 391 ведомственный акт, обнаружено 10 коррупционных факторов в семи актах», – констатировал он.

Министерством юстиции РТ для повышения качества антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов проводится обучение сотрудников республиканских органов. В этом году обучение на площадке министерства прошли два сотрудника республиканских органов и три муниципальных служащих, добавил он.

Галимов также отметил вклад в этой работе независимых экспертов. В Татарстане аккредитовано 52 независимых эксперта, 49 из них – физические лица, 3 – юрлица.

«Татарстан благодаря поддержке руководства республики является лидером по внедрению антикоррупционных технологий. Так, одним из наших нововведений стало проведение конкурса среди независимых экспертов по антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов, что увеличило количество участников и число нормативно-правовых актов, по которым проводится независимая экспертиза», – заметил спикер.

В частности, в 2015 году ими было проведено 4 независимых экспертизы, а в 2018-м – уже 104, продолжил он. «Этот опыт высоко оценен Министерством юстиции РФ и рекомендован для всех регионов страны», – подчеркнул Галимов.

Экспертиза является мерой профилактики коррупционных правонарушений и направлена на то, чтобы заблаговременно выявить в законопроектах все коррупционные риски, пояснил председатель Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Шакир Ягудин.

«За последние два созыва у нас не было ни одного возврата законов, принятых Госсоветом и направленных Президенту Татарстана на подпись, по правовым мотивам, в том числе по мотивам, связанным, с коррупционными аспектами», – заключил депутат.

В Госсовете РТ прошла пресс-конференция на тему «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов в исполнительных органах государственной власти РТ и органах местного самоуправления».

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