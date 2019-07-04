В Елабуге пройдет фестиваль народных традиций и творчества «На Ивана, на Купалу»

(Елабуга, 4 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Впервые в селе Мальцево Елабужского района пройдет фестиваль народных традиций и творчества «На Ивана, на Купалу». Мероприятие с выступлением лучших коллективов и исполнителей народного творчества состоится 6 июля, сообщают в Управлении культуры.

Сегодня идут репетиции участников фестиваля. Среди них фольклорный ансамбль «Дуслык». На празднике участники ансамбля покажут фольклорные обряды, исполнят кряшенские песни.

«Про этот праздник я наслышана с детства, но никогда не участвовала, в первый раз участвуем с коллективом. Очень интересно, и себя покажем, и на других посмотрим. Особенно хочется побольше узнать о народных обрядах праздника “Ивана Купала”», — делится участник ансамбля «Дуслык» Нина Салимуллина.

Кроме артистов на фестивале примут участие народные умельцы со своими авторскими работами. Также на праздник в село Мальцево ждут гостей из Москвы. Это всемирно известный фольклорный ансамбль «Карагод» и уникальный тенор, обладатель серебряной медали «Национальное достояние России» Николай Бурьяновский. Всех участников ждут народные игры, купальская трапезная и хороводы вокруг костра.

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