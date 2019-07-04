Татар-информ

4 июля 2019, 22:18

Общество

Для гостей фестиваля Березовского в Елабуге определили места автостоянок

Рекомендуем

Общество

Для гостей фестиваля Березовского в Елабуге определили места автостоянок

Автолюбители транспорт смогут оставлять в отдельных местах недалеко от Шишкинских прудов.

(Елабуга, 4 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Для удобства гостей фестиваля Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге» будут определены 6 мест для автостоянок. Фестиваль классической музыки в Елабуге стартует 10 июля и продлится до 14 июля на Шишкинских прудах. В эти дни в городе ждут приезда многочисленных гостей не только из республики, но из других регионов страны.

 

Во избежание пробок на подъездных автодорогах к месту проведения мероприятия, будут отведены места под стоянку автотранспорта, сообщает пресс-служба главы района. Например, будут определены отдельные места для машин на улице Говорова, Набережная, а также на площади Ленина. Подробную карту можно посмотреть на официальном сайте города.
Кроме того, в эти дни будет увеличено количество рейсов межмуниципальных автобусов по маршруту № 130 «Елабуга — Набережные Челны». Пассажиров из Набережных Челнов автобусы будут забирать с Автостанции.

 

«При этом в дневное время автобусы будут проходить через Елабугу в обоих направлениях, т. е. собирать пассажиров на остановках города. С 19.00 до 22.00 автобусы, уезжающие в Набережные Челны, будут стоять и забирать пассажиров с остановки “площадь Ленина”», — отмечает начальник отдела инфраструктурного развития города Евгений Николаев. Также весь общественный транспорт Елабуги в дни празднования фестиваля будет ездить до 22 часов.

 

Напомним, «Летние вечера в Елабуге» проходят в формате open-air, т. е. на открытом воздухе. Участником музыкального события может стать любой желающий, так как вход свободный. Впервые фестиваль прошел в июле прошлого года, в этом году кроме самого Бориса Березовского ожидается выступление известных музыкантов из Франции, также приедет исполнитель музыки на альпийском роге Аркадий Шилклопер из Германии. Каждый из вечеров пройдет под отдельной темой. Например, первый день будет посвящен Надежде Дуровой.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

На городском озере Зеленодольска отметили День кораблестроителя
Новости дня
23:00
На городском озере Зеленодольска отметили День кораблестроителя

На стадионе «Авангард» состоялся товарищеский матч по футболу между командами завода имени Горького и экипажа малого ракетного корабля «Ингушетия».

22:50
Валка деревьев и раскряжевка бревен: в Мамадыше стартовал «Лесоруб 2019»

Региональный этап общероссийского конкурса собрал более ста вальщиков леса, машинистов харвестеров и форвардеров со всего Татарстана.

22:46
Казанцы станцуют афро-бразильскую капоэйру и поучаствуют в розыгрыше призов

Мастер классы проведут профессиональные тренеры и хореографы.

22:34
Минэкономики РТ: Госслужащие могут сдавать квартиры и экономить на налогах

В республиканском ведомстве напомнили, что сдающие жилье чиновники могут зарегистрироваться в качестве самозанятых.

22:18
Для гостей фестиваля Березовского в Елабуге определили места автостоянок

Автолюбители транспорт смогут оставлять в отдельных местах недалеко от Шишкинских прудов.

22:14
РФС поддержал предложение провести в Казани Суперкубок УЕФА

Столица Татарстана претендует на проведение игр Суперкубка 2022 и 2023 годов.

22:02
Шесть городских пляжей Татарстана не соответствуют требованиям санэпидемстанции

Качество воды в водоемах регулярно проверяют сотрудники Роспотребнадзора по РТ.

21:48
Механизатор из Мамадыша стал финалистом Открытого чемпионата России по пахоте в Мордовии

В августе этого года победитель Открытого чемпионата России по пахоте представит Россию на Чемпионате мира по пахоте в США.

21:40
В России предложили ввести запрет на мобильные телефоны в школах
21:34
Челнинскому педуниверситету отдали общежитие и учебный корпус Поволжской ГАФКСиТ

Решение вопроса стало возможным благодаря содействию депутата Государственной Думы РФ Альфии Когогиной.

21:20
Татарстанцы завоевали 26 медалей в первенстве ПФО по шашкам

Соревнования завершились 3 июля в Казани.

21:06
Спортсмены и любители примут участие в ночном велофесте

Велосипедный фестиваль пройдет в ночь с 20 на 21 июля в Казани.

21:00
Прокуратура РТ назвала сферы с наибольшим числом нарушений антикоррупционного законодательства

За первый квартал текущего года сотрудниками прокуратуры РТ была проведена антикоррупционная экспертиза 5,5 тыс. нормативно-правовых актов.

20:48
Лучшие сельскохозяйственные блогеры получат 265 тыс. рублей

Побороться за приз в конкурсе «Моя земля – Россия» могут также средства массовой информации и журналисты.

20:32
«Чаша Пифагора» и прозрачный компьютер: школьники Набережных Челнов представили КАМАЗу свои проекты

Проект «Лифт» Екатерины Легостевой позволяет незрячим людям решать головоломки и тренировать интеллект.

20:16
Казанцы назвали своих детей Ада, Мирра, Арон, Анита

Было зарегистрировано рождение 435 детей: 228 мальчиков и 207 девочек.

20:00
Резиденты ОЭЗ «Иннополис» приняли участие на выставке «День поля в Татарстане — 2019»

Особую экономическую зону представили три резидента входящие в состав консорциума «Agrotech», созданного в ОЭЗ «Иннополис» в феврале 2019 года.

19:46
На нижнекамской улице после реконструкции появятся картины размером с дом

Над благоустройством улицы Баки Урманче работали архитекторы, дизайнеры и самые обычные жители города во время общественных слушаний.

19:32
«Татнефть» вошла в топ-10 самых дорогих российских брендов

В этом году стоимость компании выросла на 36%.

19:24
Казанская епархия: Реставрация фасада Петропавловского собора завершится к 2020 году

В этом году продолжится реставрация кровли, фасада, оконных и дверных проемов.

19:18
ФСИН проведет противоаварийные работы в храме XVII века на территории казанского СИЗО

К 2025 году ФСИН планирует освободить здание церкви Макария Желтоводского, в котором сейчас располагается СИЗО № 2.

19:10
Ларионова: Единоросы не только взяли под контроль нацпроекты, но и ответственность за важные дела

По инициативе членов фракции «Единая Россия» создан сайт «Национальные проекты в РТ», включающий раздел акции «Фотоконтроль».

19:05
В Нурлатском районе водитель легковушки сбил козу и протаранил опору ЛЭП

Кадрами с места происшествия поделились пользователи социальных сетей.

19:04
У 6 тыс. сотрудников Казаньоргсинтеза на 30% вырастут зарплаты

В ПАО «Казаньоргсинтез» провели масштабную индексацию заработных плат.

18:50
Два села Зеленодольского района и тысяча жителей спасены из зоны подтопления

Ранее села Нурлаты и Большое Ходяшево затапливало каждую весну, поэтому местным гидротехническим сооружениям требовался капитальный ремонт.

События