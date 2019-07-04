Для гостей фестиваля Березовского в Елабуге определили места автостоянок

(Елабуга, 4 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Для удобства гостей фестиваля Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге» будут определены 6 мест для автостоянок. Фестиваль классической музыки в Елабуге стартует 10 июля и продлится до 14 июля на Шишкинских прудах. В эти дни в городе ждут приезда многочисленных гостей не только из республики, но из других регионов страны.

Во избежание пробок на подъездных автодорогах к месту проведения мероприятия, будут отведены места под стоянку автотранспорта, сообщает пресс-служба главы района. Например, будут определены отдельные места для машин на улице Говорова, Набережная, а также на площади Ленина. Подробную карту можно посмотреть на официальном сайте города.

Кроме того, в эти дни будет увеличено количество рейсов межмуниципальных автобусов по маршруту № 130 «Елабуга — Набережные Челны». Пассажиров из Набережных Челнов автобусы будут забирать с Автостанции.

«При этом в дневное время автобусы будут проходить через Елабугу в обоих направлениях, т. е. собирать пассажиров на остановках города. С 19.00 до 22.00 автобусы, уезжающие в Набережные Челны, будут стоять и забирать пассажиров с остановки “площадь Ленина”», — отмечает начальник отдела инфраструктурного развития города Евгений Николаев. Также весь общественный транспорт Елабуги в дни празднования фестиваля будет ездить до 22 часов.

Напомним, «Летние вечера в Елабуге» проходят в формате open-air, т. е. на открытом воздухе. Участником музыкального события может стать любой желающий, так как вход свободный. Впервые фестиваль прошел в июле прошлого года, в этом году кроме самого Бориса Березовского ожидается выступление известных музыкантов из Франции, также приедет исполнитель музыки на альпийском роге Аркадий Шилклопер из Германии. Каждый из вечеров пройдет под отдельной темой. Например, первый день будет посвящен Надежде Дуровой.

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