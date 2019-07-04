Ларионова: Единоросы не только взяли под контроль нацпроекты, но и ответственность за важные дела

(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Партия «Единая Россия» не только взяла под контроль реализацию национальных проектов, но и ответственность за эту важную работу. Об этом заявил сегодня заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова на совещании с муниципальными образованиями по реализации нацпроектов.

По словам Татьяны Ларионовой, в Татарстане 14 министерств участвуют в исполнении 12 национальных проектов. «Партия “Единая Россия” не только взяла под контроль реализацию национальных проектов, но и ответственность за эти важные дела», – добавила она.

Решением президиума татарстанской «Единой России» в марте была создана рабочая группа по контролю за реализацией национальных проектов. Ее возглавила член фракции «Единая Россия» Татьяна Ларионова. Цель партийного контроля – повышение эффективности исполнения нацпроектов, достижение ими результатов, и, как следствие, обеспечение благополучия и повышения качества жизни населения.

«Национальные проекты нацелены на то, чтобы каждый человек ощутил улучшение своей жизни. Люди должны знать, что они получат и на что им надеяться. За каждым из объектов мы закрепили депутатов, чтобы не только по информации министерств понимать, где и как идут работы. На сегодня это закрепление дает свои результаты, поскольку каждый депутат знает график работ, который установлен на объекте, есть ли отставание, где нужно проинформировать министерство, что стройка остановилась», – уточнила заместитель Председателя Госсовета РТ.

Она напомнила, что в конце июня Татарстан посетила группа контроля Президиума Генсовета «Единой России» за исполнением нацпроектов, в состав которой вошли депутаты Госдумы и члены Совета Федерации. Деятельность рабочей группы по контролю за исполнением нацпроектов в республике получила высокую оценку на федеральном уровне. Генсовет партии призвал все регионы России использовать уникальные наработки единоросов республики.

«Отметили, что ни в одном регионе России на уровне муниципальных образований они не видели такой четкой ясности по объектам. В качестве примера для тиражирования в регионах члены группы контроля назвали принятый Президентом Татарстана документ о персональной ответственности глав профильных ведомств за исполнение национальных проектов. Также нигде в регионах нет столь систематической работы с населением», – рассказала депутат.

По инициативе депутатов Госсовета РТ – членов фракции «Единая Россия» создан сайт «Национальные проекты в РТ», где собрана вся информация по нацпроектам, включая все объекты в муниципалитетах, данные о финансировании, а также раздел акции «Фотоконтроль». Таким образом, в контроле над реализацией нацпроектов могут принять участие все жители республики. Вместе с депутатами-единоросами татарстанцы уже ведут активную работу в муниципальных образованиях.

«Фотоконтроль очень важен, потому что все фотографии мы направляем в министерства, их видят главы администраций. С июня все жители могут фотографировать стоящие объекты и отправлять на портал, что позволяет не только следить за исполнением нацпроектов, но и влиять на их реализацию. Мне очень нравится, как работают в этом направлении Нижнекамск, Альметьевск, Набережные Челны, Арский район. Мы получаем фотографии от священнослужителей, ветеранов, депутатов. Фотографии жителей дают нам своевременную и нужную информацию», – подчеркнула Татьяна Ларионова.

В целом интерес к национальным проектам в Татарстане значителен, заметила она. «Очень хорошо у нас сегодня реализуется проект “Безопасные и качественные автомобильные дороги”. Есть районы, которые присылают фотографии дорог, которые ремонтируют, неделей раньше и неделей позже. И видно, что идет работа, прогресс, результат», – заключила замглавы парламента.

В мае 2018 года Президент России издал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития». На его основе разработан пакет национальных проектов, утвержденный 24 декабря 2018 года. Речь идет о глобальных инвестициях в развитие регионов по 12 направлениям. В общей сложности за пять лет федеральное Правительство готово вложить в реализацию нацпроектов 25,7 трлн рублей.

Общий объем финансирования мероприятий национальных проектов в республике на 2019 год составляет порядка 21,3 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 16,7 млрд рублей.

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