(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В Нурлатском районе водитель легковушки сбил козу и протаранил опору ЛЭП, сообщили пользователи социальных сетей.

На кадрах видно, что «Лада» вылетела с дороги на большой скорости и врезалась в электрический столб. В результате ДТП автомобиль получил серьезные повреждения, а столб накренился и повис на натянутых проводах.

Очевидцы пишут, что водитель легкового пытался уйти от преследования и сбил козу, которая оказалась на пути автомобиля. В итоге машину занесло. По их данным, водитель в результате ДТП не пострадал.

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