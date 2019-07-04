Казанская епархия: Реставрация фасада Петропавловского собора завершится к 2020 году

(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Реставрация фасада Петропавловского собора завершится к 2020 году. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил главный инженер Казанской епархии Михаил Федотов.

«Мы занимаемся реставрацией Петропавловского собора с 2015 года. В этом году продолжится реставрация кровли, фасада, оконных и дверных проемов. В этом году отдельно будет подготовлена проектная работа на ближайшие два года – это проект интерьеров верхнего и нижнего храмов. С прошлого года продолжаются работы с фасадом собора, уже выполнена часть работы с кровлей. Полностью внешний вид отреставрированного собора мы увидим в 2020 году», – рассказал Михаил Федотов.

Главный инженер Казанской епархии отметил, что на проектировщиков и архитекторов, которые в этом году приступят к доработке и выполнению проекта интерьеров верхнего и нижнего храмов Петропавловского собора, ложится большая ответственность. Сложности возникают из-за непростой методики реставрации, кроме того, много сил придется вложить в уникальный иконостас верховного храма.

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