ФСИН проведет противоаварийные работы в храме XVII века на территории казанского СИЗО

(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). ФСИН выделит средства на противоаварийные работы в храме XVII века, который расположен на территории СИЗО № 2 в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил главный инженер Казанской епархии Михаил Федотов.

«ФСИН пошло нам на встречу и выделяет свои собственные средства на обследование, проект и в будущем на реализацию проекта противоаварийных работ храма, построенного в XVII веке, который расположен на территории СИЗО № 2. Он несколько раз перестраивался, находится в аварийном состоянии, там нет как таковой кровли, в ужасном состоянии перекрытия, несущие конструкции», – рассказал Михаил Федотов.

В этом году, по словам инженера, планируется провести обследование и составить проект. Непосредственно противоаварийные работы будут проведены уже в следующем году.

На территории следственного изолятора также находится храм Макария Желтоводского, построенный в XX веке – сейчас в нем располагаются женские камеры. ФСИН также выделит средства на проведение противоаварийных работ в этом здании, поделился Федотов.

Полностью освободить два здания и передать их митрополии планируется к 2025 году, сообщил главный инженер Казанской епархии.

На сегодняшний день уже готов проект по реставрации обоих объектов – их автором стал студент КГАСУ Егор Кузьмин. Сегодня свою работу он передал Татарстанской митрополии.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что митрополит Казанский и Татарстанский Феофан выступил за возвращения здания бывшей церкви, расположенного на территории СИЗО № 2, верующим. Также владыка планирует вернуть комплекса зданий Казанско-Богородицкого монастыря в Бугульме, в которых сейчас располагается СИЗО № 3.



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