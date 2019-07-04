В Казани продали офис банка «Спурт» за 270 млн рублей

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В Казани на торгах продали офис обанкротившегося банка «Спурт». Новым владельцем стала компания «Связьинвестнефтехим», отдавшая за административное здание и два земельных участка 270,28 млн рублей. Данные появились в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Площадь проданного здания — 3,2 тыс. кв. метров, земельных участков — по 2,7 тыс. кв. метров. На участие в торгах поступили четыре заявки, из них три были отозваны.

АО «Связьинвестнефтехим» создано на основании постановления Кабмина РТ, его единственный акционер — Минземимущество РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани суд отправил экс-главу «Спурт Банка» Евгению Даутову в колонию на три года.

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